Смертная казнь за коррупцию: что она изменит и возможна ли в Казахстане

«Для многих руководителей стран, которые не очень давно получили независимость, для политических элит Сингапур является примером успешного государства. Независимость эта страна получила в 1965 году и выжила. Это один из крупнейших портов и аэропортов мира, там высокий уровень доходов, порядок. Всем элитам нравится, когда народ ходит по струнке. И этому способствовали достаточно жесткие наказания, которые практикуются в Сингапуре. А Ли Куан Ю стал интересным персонажем, способствующим тому, чтобы опыт Сингапура изучался. Помню, в Грузии Саакашвили (экс-президент Михаил Саакашвили — ред.) показывал книгу Ли Куан Ю, переведенную на грузинский язык. Чуть ли не на каждом углу в Тбилиси она продавалась. Разные политические режимы, разные элиты использовали опыт Ли Куан Ю, и где-то даже успешно. Другое дело, что эта страна довольно специфическая. Транзитный потенциал у нее — да, огромный. На перекрестке морей находится в Юго-Восточной Азии, развивающемся регионе, активное компактное государство, где режим управления наладить достаточно просто, потому что все плечом к плечу живут».