Тело мужчины со скотчем на запястье вытащили из Невы

Накануне, 15 апреля, в Неве заметили тело человека. О шокирующей находке напротив дома № 17 на Университетской набережной очевидцы рассказали спецслужбам. На место прибыли специалисты. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Из воды извлекли тело мужчины, на вид 50 лет, без внешних признаков насильственной смерти. На левом запястье был намотан скотч, — уточнило агентство.
Труп отправили в морг, чтобы установить истинную причину смерти. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.