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Тело мужчины со скотчем на запястье вытащили из Невы

В Василеостровском районе произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 апреля, в Неве заметили тело человека. О шокирующей находке напротив дома № 17 на Университетской набережной очевидцы рассказали спецслужбам. На место прибыли специалисты. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Из воды извлекли тело мужчины, на вид 50 лет, без внешних признаков насильственной смерти. На левом запястье был намотан скотч, — уточнило агентство.

Труп отправили в морг, чтобы установить истинную причину смерти. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.

несчастный случай