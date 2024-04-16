ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ

«ФСБ России задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в публикации.
Следствие установило, что задержанный уехал на Украину после начала спецоперации. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.
В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова, заранее проведя разведку в районе проживания бывшего сотрудника СБУ.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Кроме того, задержанного могут привлечь по статьям о теракте и госизмене. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.
Покушение на Прозорова
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно в прошлую пятницу.
Вскоре выяснилось, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.