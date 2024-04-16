В Красноярске алиментщик напал на судебных приставов с ножом

Как рассказали в ГУФССП, мужчина без уважительных причин игнорировал оплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Приставы приехали к нему домой, чтобы составить протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ.
«Мужчина повел себя агрессивно: чтобы не выполнять требования судебных приставов, он начал угрожать ножом, а потом заперся в квартире. На место происшествия были вызваны сотрудники МВД и МЧС. Нападавшего доставили в отдел полиции для дачи показаний, а после — в отдел судебных приставов для составления в отношении него административного протокола за неуплату средств на содержание детей».
В итоге красноярцу назначили 13 суток административного ареста в качестве меры принуждения к оплате долга и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».