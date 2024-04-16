В Красноярске алиментщик напал на судебных приставов с ножом

«Мужчина повел себя агрессивно: чтобы не выполнять требования судебных приставов, он начал угрожать ножом, а потом заперся в квартире. На место происшествия были вызваны сотрудники МВД и МЧС. Нападавшего доставили в отдел полиции для дачи показаний, а после — в отдел судебных приставов для составления в отношении него административного протокола за неуплату средств на содержание детей».