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Паводок разрушил мост, ведущий к национальному парку «Таганай»

В окрестностях Златоуста закрыли дорогу к снесенному паводком мосту.

Источник: ЧП / ДТП Златоуст

В Челябинской области паводком повредило пешеходный мост через реку Большая Тесьма. Мост расположен рядом с Тесьминской НФС. Жилых домов по обе стороны от переправы нет, на левом берегу — только лес, относящийся к национальному парку «Таганай».

—Данное сооружение на жизнедеятельность населения не влияет, — прокомментировали в министерстве общественной безопасности Челябинской области. — После прохождения пика паводка мост будет восстановлен силами национального парка.

На время паводка подход ко мосту перекрыли, установив ограждение.