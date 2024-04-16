Паводок разрушил мост, ведущий к национальному парку «Таганай»

В Челябинской области паводком повредило пешеходный мост через реку Большая Тесьма. Мост расположен рядом с Тесьминской НФС. Жилых домов по обе стороны от переправы нет, на левом берегу — только лес, относящийся к национальному парку «Таганай».
—Данное сооружение на жизнедеятельность населения не влияет, — прокомментировали в министерстве общественной безопасности Челябинской области. — После прохождения пика паводка мост будет восстановлен силами национального парка.
На время паводка подход ко мосту перекрыли, установив ограждение.