«Топит со страшной силой»: жителей Нефтегорского района из-за паводка эвакуируют из собственных домов

— Потенциально возможен еще приход воды из реки Самары. До полуметра, а может, и больше метра. Возможно, уровень воды будет еще высоким и даже подниматься выше в течение одного-двух дней, но точно пока никто сказать не может. Скорость подъема воды в среднем 25 см за 10 часов, но в зависимости от места и заполнения зоны скорость прибытия воды может быть больше или меньше. В Борском уровень воды уже снижается, но пока еще поток воды идет к нам, — сообщают в тг-канале «Утевка (Нефтегорский район)».