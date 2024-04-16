«Топит со страшной силой»: жителей Нефтегорского района из-за паводка эвакуируют из собственных домов

Жителям Самарской области вновь пришлось вступить в неравную борьбу с водной стихией. На этот раз серьезно пострадал Нефтегорский район. Там сейчас объявлена эвакуация. Как известно из социальных сетей, под воду ушли сразу несколько населенных пунктов. Интернет-пользователи продолжают делиться происходящим в местных пабликах. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности случившегося.
Под воду уходят село за селом.
Жители Нефтегорского района бьют тревогу в социальных сетях, люди делятся фотографиями и видео, чтобы наглядно показать, что сейчас происходит с их родными улицами и домами.
— В Бариновке сильный разлив воды, она уже пришла на участки. Люди передвигаются на лодках. В похожей ситуации рядом находящаяся Утевка. Местные жители говорят, что следом может накрыть и соседнее село Домашку, — написали в одном из интернет-сообществ.
Десятки домов в Утевке ушли под воду. Местный мобильный репортер проехался по родному селу и заснял на телефон несколько жилых улиц. О масштабах говорить бесполезно. Все и так видно собственными глазами. Как известно, целый район затапливает из-за сброса воды с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области.
Жителей просят покинуть дома.
— Потенциально возможен еще приход воды из реки Самары. До полуметра, а может, и больше метра. Возможно, уровень воды будет еще высоким и даже подниматься выше в течение одного-двух дней, но точно пока никто сказать не может. Скорость подъема воды в среднем 25 см за 10 часов, но в зависимости от места и заполнения зоны скорость прибытия воды может быть больше или меньше. В Борском уровень воды уже снижается, но пока еще поток воды идет к нам, — сообщают в тг-канале «Утевка (Нефтегорский район)».
Администрация Нефтегорского района не скрывает — ситуация тяжелая. В воскресенье вечером, 14 апреля, представители местной власти обратились к пострадавшим от паводка:
— Новая волна паводка настигла Нефтегорский район. Ситуация тяжелая. В настоящее время администрации сельских поселений проводят эвакуацию жителей. Пожалуйста, проследуйте в пункты временного размещения. Глава района лично контролирует ситуацию по паводку.
Жители пытаются хоть как-то помочь друг другу. Одни предлагают помощь в перевозке, другие распространяют в соцсетях памятки, что делать во время паводка:
— Проверьте погреба. Поднимите электроприборы, технику разместите выше. Отгоните автомобиль повыше в безопасную зону. Запаситесь продовольствием на ближайшее время. Предупредите соседей.
В отдельных районах из-за риска аварий отключают электроэнергию. Люди остаются без света, связи и воды.
Интернет-пользователи просят о помощи.
Жители области не скрывают возмущений в социальных сетях из-за сложившейся ситуации. Кто-то пытается найти виновных, другие смирились со случившимся.
— Почему не проводили противопаводковые мероприятия? Давайте технику на затопленные села! Людей спасать надо, — пишет Наталья Заправдина.
— Паводок пришел внезапно, так же, как и снег зимой. Никто не виноват, — поделился мнением Игорь Бруновский.
А вот что ответила администрация Нефтегорского района на жалобы граждан:
— Ситуация по паводку находится на личном контроле главы Нефтегорский. В доме культуры села Бариновка организован штаб с представителями всех ведомств. Организованы три плавательных средства, готовятся мешки с песком в количестве 150 штук для возведения дамб. В ПВР организован подвоз воды и питания. В штабе шесть единиц техники, включая вездеход «Нефаз», автобус «Форд», готовый в случае необходимости развезти людей. Ведется постоянный мониторинг уровня воды и подтапливаемых участков. Организована эвакуация скота на незатапливаемые территории. Все мобильные бригады ресурсоснабжающих организаций также находятся в полной готовности. Организован пост полиции.