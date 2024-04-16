Между «Садовой» и «Спасской» вышли из строя эскалаторы. Переход ограничен

Пассажиры петербургского метро вынужденно меняют привычный маршрут из-за неисправности эскалаторов на пересадочном узле фиолетовой и оранжевой линий 16 апреля.
Как сообщили в метрополитене, неполадки остановили два из четырёх пересадочных эскалатора между «Садовой» и «Спасской». О том, что переход ограничен и займёт больше времени, пассажиров предупредили в официальном канале незадолго до семи часов утра.
«Для пересадки между линиями 4−5 пользуйтесь пересадочными узлами “Владимирская” — “Достоевская” и “Пушкинская” — “Звенигородская”, — рекомендуют в метро.
В десятом часу утра переход по-прежнему ограничен.