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Между «Садовой» и «Спасской» вышли из строя эскалаторы. Переход ограничен

В метро Петербурга ограничен переход между «Садовой» и «Спасской».

Пассажиры петербургского метро вынужденно меняют привычный маршрут из-за неисправности эскалаторов на пересадочном узле фиолетовой и оранжевой линий 16 апреля.

Как сообщили в метрополитене, неполадки остановили два из четырёх пересадочных эскалатора между «Садовой» и «Спасской». О том, что переход ограничен и займёт больше времени, пассажиров предупредили в официальном канале незадолго до семи часов утра.

«Для пересадки между линиями 4−5 пользуйтесь пересадочными узлами “Владимирская” — “Достоевская” и “Пушкинская” — “Звенигородская”, — рекомендуют в метро.

В десятом часу утра переход по-прежнему ограничен.

метро