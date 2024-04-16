Следы выстрелов на окне: что известно о стрельбе в школе в Приморье

Учащиеся школы № 2 в Партизанске, она же образовательный центр «Антарес», рассказали в соцсетях о стрельбе предположительно из пневматического оружия, из-за которой якобы пострадало стекло. Информацией заинтересовались полиция и прокуратура, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Следы от якобы пуль заметили школьники по окончании уроков. Про звуки выстрелов и подозрительных людей никто не сообщал. Полицейские незамедлительно оказались на месте происшествия. Они выясняют личность участников инцидента и обстоятельства случившегося.
В прокуратуре добавили, что администрация учреждения о повреждении окон и, непосредственно, стрельбе, никого не информировала. Специалисты проводят проверку, также они поставили на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Источник редакции, близкий к ситуации, при этом сообщает, что выстрели действительно были, но не из огнестрельного оружия. Вероятно, следы оставил именно «пневмат».
Корреспондент «КП» связался с директором образовательного заведения Нелли Морозовой. Она отметила, что ничего не знала о повреждении окон, пока ребята не опубликовали соответствующее видео.
«Я вызвала полицию, сейчас как раз об этом говорим. Никакой стрельбы не было, не знаю, кто распространил эти враки. Есть у нас один шутник, будем выяснять», — поделилась Нелли Морозова.
Так была ли стрельба или нет? В этом разберутся сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «КП» писала о подростках, которые устроили стрельбу из окна жилого дома.