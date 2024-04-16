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Проник в Крым на катере с оружием: сотрудники ФСБ поймали украинского разведчика

Украинский разведчик приплыл в Крым на катере и попытался совершить теракт.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму гражданина Украины обвиняют в покушении на теракт, контрабанде оружия и боеприпасов, а также в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Обвиняемый находился на Украине и вступил в спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны этой страны. Далее фигурант прошел специальную подготовку для осуществления террористической деятельности.

В октябре 2023 года обвиняемый и другие люди на гидроциклах и катерах незаконно пересекли российскую границу. Дело в отношении сообщников фигуранта расследуется отдельно. Подельники двигались в сторону Черноморского района. При себе у них было оружие и боеприпасы.

— Незаконные действия обвиняемого и иных лиц были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что были возбуждены уголовные дела. Их расследовало управление ФСБ по РК и Севастополю.

— Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.