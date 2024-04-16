Проник в Крым на катере с оружием: сотрудники ФСБ поймали украинского разведчика

В октябре 2023 года обвиняемый и другие люди на гидроциклах и катерах незаконно пересекли российскую границу. Дело в отношении сообщников фигуранта расследуется отдельно. Подельники двигались в сторону Черноморского района. При себе у них было оружие и боеприпасы.