В Башкирии пистолет «ишимбайского стрелка» был переделан под боевой

Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», ссылаясь на слова адвоката Романа Петрова. Он рассказал, что пистолет был не травматический. Это оружие, изготовленное на базе Макарова и снабжено патроном калибра 9 мм.
Отмечается, что стрелку инкриминируют принадлежность к запрещенному в России экстремистскому движению, о чем свидетельствуют многочисленные выложенные им записи в соцсетях и показания очевидцев. Его брат по несчастью тоже придерживался этого движения. Оба обвиняемых в суде просились под домашний арест, но их арестовали на два месяца и поместили в СИЗО.
Кроме того, стало известно, что во время допроса главный обвиняемый свою вину все-таки не признал.
Между тем семья убитого парня пребывает в горе. У его отца на похоронах, по данным Романа Петрова, случился микроинсульт — мужчину госпитализировали. К слову, ни обвиняемый, ни его родственники не принесли извинения семье погибшего.
По версии следствия, ночью с 5 на 6 апреля в ночном заведении между посетителями возник конфликт, в результате один из участников выстрелил из пистолета и попал в голову 23-летнему молодому человеку, который скончался на следующий день в больнице. После этого подозреваемый скрылся, был объявлен в федеральный розыск и задержан на территории Волгоградской области.
Как информировал «Башинформ», об обвиняемом известно, что он владеет небольшим бизнесом — кафе и шашлычной. По некоторым данным, кафе сейчас закрыто, а родители «стрелка» уехали.