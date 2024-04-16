В Башкирии пистолет «ишимбайского стрелка» был переделан под боевой

Отмечается, что стрелку инкриминируют принадлежность к запрещенному в России экстремистскому движению, о чем свидетельствуют многочисленные выложенные им записи в соцсетях и показания очевидцев. Его брат по несчастью тоже придерживался этого движения. Оба обвиняемых в суде просились под домашний арест, но их арестовали на два месяца и поместили в СИЗО.