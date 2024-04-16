Сотни животных сгорели во время пожара в зоопарке Евпатории

Сотни животных заживо сгорели во время пожара в зоопарке на улице Токарева в Евпатории.
Об этом пишет КИА со ссылкой на пользователей соцсетей. Известно, что пожар в «Тропик Парке» случился около трех часов ночи.
По информации Mash на волне, пламя уничтожило около 300 квадратов территории. Смотрительницу парка спасли, но не всех животных удалось вытащить из огня.
В зоопарке содержалось больше 200 видов приматов, рептилий, земноводных, птиц и других животных. Там же работал приют для бездомных собак.