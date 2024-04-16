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Сотни животных сгорели во время пожара в зоопарке Евпатории

Сотни животных заживо сгорели во время пожара в зоопарке на улице Токарева в Евпатории.

Сотни животных заживо сгорели во время пожара в зоопарке на улице Токарева в Евпатории.

Об этом пишет КИА со ссылкой на пользователей соцсетей. Известно, что пожар в «Тропик Парке» случился около трех часов ночи.

По информации Mash на волне, пламя уничтожило около 300 квадратов территории. Смотрительницу парка спасли, но не всех животных удалось вытащить из огня.

В зоопарке содержалось больше 200 видов приматов, рептилий, земноводных, птиц и других животных. Там же работал приют для бездомных собак.

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несчастный случай