Женщина умерла на улице в Усть-Каменогорске

В конце марта во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Батыр». В федерации Nomad MMA Мангистауской области отметили, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. По словам наставника спортсмена, предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Как стало известно, погибший был чемпионом мира по кикбоксингу. Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.