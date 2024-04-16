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Кормили сомнительной пищей: хабаровский детсад закрыли на 20 дней из-за массового отравления детей

10 детей отравились в частном детском саду Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский суд принял решение приостановить работу частного детского сада из-за заболеваемости детей. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование после случаев регистрации острой кишечной инфекции среди воспитанников. Пострадали 10 человек. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В итоге специалисты обнаружили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований, среди которые нарушение поточности технологических процессов и правил дезинфекции и уборки помещений. Также для детей не было составлено основного меню питания, а продукты использовали без маркировок и документов.

Индустриальный суд Хабаровска принял решение закрыть детский сад на 20 суток. Устранение нарушений находится на строгом контроле Роспотребнадзора Хабаровского края.

В каком состоянии сейчас находятся дети, на данный момент не уточняется.