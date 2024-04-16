Кормили сомнительной пищей: хабаровский детсад закрыли на 20 дней из-за массового отравления детей

В итоге специалисты обнаружили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований, среди которые нарушение поточности технологических процессов и правил дезинфекции и уборки помещений. Также для детей не было составлено основного меню питания, а продукты использовали без маркировок и документов.