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Автобус столкнулся с фурой в Минске: пострадали 14 человек

Крупное ДТП произошло с маршрутным автобусом на Смиловичском тракте в Минске. Информацию передала пресс-служба МВД Беларуси.

Автобус с пассажирами ехал со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого. Около 8:10 вторника, 16 апреля, он столкнулся со стоящим грузовиком Volvo. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели, медики.

По предварительным данным, в аварии пострадали 14 человек. Прибывшие бригады скорой помощи диагностировали травмы, переломы, рваные раны, ссадины и ушибы. Все пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса доставлены в семь больниц Минска.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают. Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах больниц № 2, 5, 6, 10, Больницы скорой медицинской помощи, РНПЦ неврологии и нейрохирургии и РНПЦ травматологии и ортопедии.