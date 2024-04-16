Автобус столкнулся с фурой в Минске: пострадали 14 человек

По предварительным данным, в аварии пострадали 14 человек. Прибывшие бригады скорой помощи диагностировали травмы, переломы, рваные раны, ссадины и ушибы. Все пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса доставлены в семь больниц Минска.