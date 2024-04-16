Мошенники списали с кредитной карты пенсионерки почти 25 тысяч рублей

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Лже-представители одного из мобильных операторов убедили пожилую жительницу столицы оформить кредитную карту, а потом списали со счета почти 25 тысяч рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 78-летняя минчанка. Женщина рассказала, что с ней по телефону связались неизвестные, представившиеся сотрудниками одного из оператора мобильных услуг.
Под предлогом проведения проверки качества обслуживания мошенники убедили пенсионерку установить на свой смартфон специальное приложение. Женщина выполнила все инструкции и, сама того не понимая, предоставила злоумышленникам удаленный доступ к своему телефону.
Позднее пострадавшей пришло сообщение о том, что на ее имя была оформлена кредитная карта. Со счета женщины злоумышленникам удалось списать почти 25 тысяч белорусских рублей.
Следователями по факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится проверка с целью установления личностей злоумышленников.
В ведомстве напомнили о том, что не стоит переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также устанавливать по их просьбе незнакомые приложения.