Женщину убили и пытались сжечь в Актау

«Убийство жительницы в 14 микрорайоне произошло сегодня, 16 апреля, ночью. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, приехавшие на вызов о пожаре, в горевшей квартире обнаружили труп женщины. Полиция дала комментарий по ситуации», — сказано в сообщении во вторник.
По словам людей, погибшую звали Парахат. Женщина 1972 года рождения проживала на втором этаже девятиэтажки в 14 микрорайоне. Ее сожителем, по предположениям соседей, и был задержанный мужчина..
«Мы все вышли на улицу в пять часов утра десять минут. Это когда уже и полиция, и пожарные приехали. Спасателей вызвал сосед. Насколько мне известно, мужчину, который ее убил, полиция задержала на девятом этаже», — рассказывает одна из соседей погибшей.
По информации жителей дома, женщину зарезали, а затем пытались поджечь квартиру.
«Пожарные быстро приехали и потушили. Я случайно увидела снимок полицейского: там она голая лежит на полу, лицом вниз, в коридоре. Страшно. Очень страшно», — поделилась одна из соседок.
В департаменте полиции прокомментировали ситуацию без подробностей.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в пресс-службе департамента.