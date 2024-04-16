Женщину убили и пытались сжечь в Актау

«Мы все вышли на улицу в пять часов утра десять минут. Это когда уже и полиция, и пожарные приехали. Спасателей вызвал сосед. Насколько мне известно, мужчину, который ее убил, полиция задержала на девятом этаже», — рассказывает одна из соседей погибшей.