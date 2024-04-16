СК возбудил дело после избиения журналистов, снимавших прибрежную застройку в Подмосковье

Как пояснили в СК, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что застройка прибрежной зоны проводится с нарушениями природоохранного законодательства. По данному факту уже расследуется уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Во время съемки очередного сюжета по этой теме в одном из поселков Красногорского городского округа охранники строительного объекта напали на журналистов. Они разбили аппаратуру, нанесли травмы оператору и корреспонденту. «Жители соседних поселков также жалуются, что охранники строительного объекта необоснованно применяли и к ним физическую силу», — добавили в пресс-службе.