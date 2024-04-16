СК возбудил дело после избиения журналистов, снимавших прибрежную застройку в Подмосковье

«ГСУ СК РФ по Московской области по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ», — сказали в пресс-службе.
Как пояснили в СК, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что застройка прибрежной зоны проводится с нарушениями природоохранного законодательства. По данному факту уже расследуется уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Во время съемки очередного сюжета по этой теме в одном из поселков Красногорского городского округа охранники строительного объекта напали на журналистов. Они разбили аппаратуру, нанесли травмы оператору и корреспонденту. «Жители соседних поселков также жалуются, что охранники строительного объекта необоснованно применяли и к ним физическую силу», — добавили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка представить доклад по уголовному делу и установленным обстоятельствам. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры ТАСС уточнили, что инцидент произошел 13 апреля в деревне Марьино. Пострадавшими оказались журналисты съемочной группы ВГТРК «Телеканал Россия», которые выполняли редакционное задание. В пресс-службе также отметили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.