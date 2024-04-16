Мать Бишимбаева впервые выступила в суде

«Я сейчас слушаю. Я, конечно, не юрист, но я считаю, если вы не примете наше заключение московского специалиста, то я считаю, что конституционные права моего сына, то, что он должен защищаться и предоставлять свои доводы для защиты, они будут ущемлены. Поэтому прошу суд, прокуроры, потерпевшие, понять меня как мать», — заявила мать подсудимого.