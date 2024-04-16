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Мать Бишимбаева впервые выступила в суде

В Астане продолжается процесс над Куандыком Бишимбаевым. Сегодня мать подсудимого Альмира Нурлыбекова впервые выступила на суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны

В ходе заседания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой представители обвинения ходатайствовали о признании недопустимым доказательством заключения специалистов из России, которых привлекли адвокаты подсудимого Куандыка Бишимбаева. Свою позицию по данному ходатайству озвучила и присутствующая в зале мать подсудимого — Альмира Нурлыбекова.

«Я сейчас слушаю. Я, конечно, не юрист, но я считаю, если вы не примете наше заключение московского специалиста, то я считаю, что конституционные права моего сына, то, что он должен защищаться и предоставлять свои доводы для защиты, они будут ущемлены. Поэтому прошу суд, прокуроры, потерпевшие, понять меня как мать», — заявила мать подсудимого.