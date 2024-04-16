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В Красноярском крае 40-летний велосипедист попал под поезд и выжил

Поезд травмировал велосипедиста неподалеку станции Ужур в Красноярском крае.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Об этом сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре.

Инцидент произошел 16 апреля в 11 утра. 40-летний мужчина попытался проехать на велосипеде через железнодорожный переезд, несмотря на закрытый шлагбаум. В этот момент приблизился поезд. Велосипедист получил травмы и доставлен в больницу.

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее лежащий на рельсах красноярец чудом выжил под проехавшим поездом.