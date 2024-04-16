В Красноярском крае 40-летний велосипедист попал под поезд и выжил

Инцидент произошел 16 апреля в 11 утра. 40-летний мужчина попытался проехать на велосипеде через железнодорожный переезд, несмотря на закрытый шлагбаум. В этот момент приблизился поезд. Велосипедист получил травмы и доставлен в больницу.