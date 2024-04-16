В Красноярском крае 40-летний велосипедист попал под поезд и выжил

Об этом сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре.
Инцидент произошел 16 апреля в 11 утра. 40-летний мужчина попытался проехать на велосипеде через железнодорожный переезд, несмотря на закрытый шлагбаум. В этот момент приблизился поезд. Велосипедист получил травмы и доставлен в больницу.
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в транспортной прокуратуре.
Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Ранее лежащий на рельсах красноярец чудом выжил под проехавшим поездом.