В Уфе задержали главу управления капитального строительства

«При этом подозреваемой, как руководителю компании-заказчика, было известно, что поставляемое медоборудование данного производителя не соответствует регистрационному удостоверению, в связи с чем является контрафактным, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан при его эксплуатации. Несмотря на это, директор учреждения, опасаясь негативных последствий по службе, в нарушение действующего законодательства, не отказалась в одностороннем порядке от исполнения контрактов и дала указания принять поставленное оборудование, которое до настоящего времени не введено в эксплуатацию», — сообщило следствие.