В Уфе задержали главу управления капитального строительства

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) задержана начальник ГКУ “Управление капитального строительства Республики Башкортостан”, — говорится в релизе башкирского следственного управления.
По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» между управлением и коммерческой организацией были заключены 4 государственных контракта на поставку систем ультразвуковой визуализации на общую сумму свыше 57 миллионов рублей.
«При этом подозреваемой, как руководителю компании-заказчика, было известно, что поставляемое медоборудование данного производителя не соответствует регистрационному удостоверению, в связи с чем является контрафактным, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан при его эксплуатации. Несмотря на это, директор учреждения, опасаясь негативных последствий по службе, в нарушение действующего законодательства, не отказалась в одностороннем порядке от исполнения контрактов и дала указания принять поставленное оборудование, которое до настоящего времени не введено в эксплуатацию», — сообщило следствие.
Отмечается, что в результате закупки контрафактных медицинских изделий государственному бюджету причинен ущерб на 57 миллионов рублей. Преступный факт был выявлен оперативниками ФСБ республики.
«В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, которые могут быть причастны к его совершению.», — добавили в СУСК РФ по Башкирии.
С июля 2021 года должность главы государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» занимает Инна Иксанова. До нее управлением руководил Рамзиль Кучарбаев, которого отправили в колонию на 7,5 лет за махинации при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау и превышение должностных полномочий при заключении госконтрактов.