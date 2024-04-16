Гендиректор в Хабаровске задержан по подозрению в мошенничестве при покупке машины

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, пострадавшая — горожанка, которая хотела купить авто. Она рассказала, что ей предложил помощь генеральный директор фирмы. Он обещал не только купить авто в Японии, но и доставить его в Хабаровск. Женщина согласилась и перевела предпринимателю 400 тысяч рублей.
Позднее задержанный придумывал разные предлоги, почему машина не доставлена, а потом и вовсе поменял номер телефона. Уже в ходе разбирательства в полиции он рассказал, что не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а деньги потерпевшей потратил по своему усмотрению. В его отношении возбуждено уголовное дело.