Гендиректор в Хабаровске задержан по подозрению в мошенничестве при покупке машины

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, пострадавшая — горожанка, которая хотела купить авто. Она рассказала, что ей предложил помощь генеральный директор фирмы. Он обещал не только купить авто в Японии, но и доставить его в Хабаровск. Женщина согласилась и перевела предпринимателю 400 тысяч рублей.