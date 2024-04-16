В Красноярске мошенники незаконно обналичили маткапитал на 46 млн рублей

«Предварительно установлено, что с 2020 по 2022 год злоумышленники от имени кредитно-потребительского кооператива находили граждан, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Им выдавали фиктивные займы для приобретения недвижимости, которые затем погашались из средств, полученных от государства. Выплаченные деньги аферисты распределяли между собой. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 46 миллионов рублей».