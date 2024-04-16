В Красноярске мошенники незаконно обналичили маткапитал на 46 млн рублей

Об обстоятельствах преступления сегодня рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк:
«Предварительно установлено, что с 2020 по 2022 год злоумышленники от имени кредитно-потребительского кооператива находили граждан, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Им выдавали фиктивные займы для приобретения недвижимости, которые затем погашались из средств, полученных от государства. Выплаченные деньги аферисты распределяли между собой. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 46 миллионов рублей».
Один из предполагаемых организаторов покинул территорию России, он объявлен в розыск.
В отношении подозреваемых возбуждено 45 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам избраны различные меры пресечения.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства противоправной деятельности и разыскивать всех ее участников.