В зоне СВО погиб член участковой избирательной комиссии Воронежа

При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции 24 января 2024 года погиб член участковой избирательной комиссии (УИК) № 1136 Левобережного района Воронежа Максим Андреев.
Об этом сообщили в Избирательной комиссии Воронежской области (ИКВО) во вторник, 16 апреля.
Максим Андреев работал в УИК с 2018 года и принимал участие в избирательных кампаниях различных уровней.
— Потомственный военный, Максим Евгеньевич не смог остаться в стороне, когда мирное население Донбасса и пограничных регионов России подвергается смертельной угрозе со стороны преступного киевского режима. В 2023 году он добровольно подписал контракт с Министерством обороны РФ, — рассказали в облизбиркоме.
В Избирательной комиссии Воронежской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Максима Андреева.
— Он останется в нашей памяти как надежный товарищ, готовый прийти на помощь в любой ситуации, настоящий профессионал своего дела и человек, для которого слова «патриотизм», «долг» и «честь» не были пустым звуком, — говорится в сообщении ИКВО.