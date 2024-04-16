В Сочи осудили блогера-сыроеда Лютого по делу о гибели сына от истощения

Отец погибшего ребенка проведет в колонии строгого режима 8 лет и выплатит штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 и ст. 156 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию), выяснилось, что сожительница Максима Лютого Оксана Миронова родила ребенка в феврале 2023 года дома.
В последующем отец мальчика забирал его у матери, не позволял кормить сутками и практиковал обливания холодной водой. Младенца не показывали врачам после родов и в период вскармливания. Через месяц здоровье мальчика ухудшилось. Мать доставила мальчика в больницу, но по дороге младенец умер от истощения. Оксане Мироновой назначили два года исправительных работ.