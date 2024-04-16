Михаила Зыгаря заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыгаря Михаила Викторовича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды)», — говорится в сообщении.
Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Санкция вменяемой Зыгарю статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.