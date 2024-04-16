Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаила Зыгаря заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыгаря Михаила Викторовича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды)», — говорится в сообщении.

Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Санкция вменяемой Зыгарю статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

расследование