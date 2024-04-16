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СГБ арестовала предпринимателей за незаконные схемы аренды земли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской и Бухарской областях Служба госбезопасности выявила махинации с арендованными земельными участками и арестовала фигурантов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению СГБ, в Уртачирчикском районе Ташобласти два брокера через своих знакомых незаконно передали 96,6 гектара пастбищных угодий в аренду на 30 лет компании из Ахангаранского района. Оба были задержаны при получении 70 тысяч долларов. А также — их подельники — заместитель начальника управления, руководитель филиала и главный специалист управления сельского хозяйства Ташобласти.

Также сообщается, что руководитель одной из компаний в Ташкентском районе, на 9 лет арендовавшей 0,5 гектара земли, получил 50 тысяч долларов в обмен на отведение половины этого участка под автостоянку и ореховую рощу.

Житель Ахангаранского района Ташобласти потребовал 100 тысяч долларов за разрешение на строительство на 40 гектарах земли, находящихся в долгосрочной аренде у животноводческой фермы его матери. Он задержан при получении аванса в размере 30 000 долларов.

Также арестован руководитель садоводческого хозяйства в Бухарской области, намеревавшийся продать 5,3 гектара земли, выделенной этому хозяйству на основании договора аренды на 49 лет, за 95 тысяч долларов и получившего аванс в размере 30 тысяч долларов.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.