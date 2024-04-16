СГБ арестовала предпринимателей за незаконные схемы аренды земли

По сообщению СГБ, в Уртачирчикском районе Ташобласти два брокера через своих знакомых незаконно передали 96,6 гектара пастбищных угодий в аренду на 30 лет компании из Ахангаранского района. Оба были задержаны при получении 70 тысяч долларов. А также — их подельники — заместитель начальника управления, руководитель филиала и главный специалист управления сельского хозяйства Ташобласти.