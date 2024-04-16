Хабаровчанин перевел мошеннице с сайта знакомств 1 млн 106 тысяч рублей

В полицию обратился 53-летний житель Индустриального района, он рассказал, что в ноябре прошлого года на сайте знакомств познакомился с девушкой по имени Зора и стал с ней переписываться. Номер телефона девушки был зарегистрирован в Гонконге. Девушка рассказала мужчине, что проживает в Сингапуре и работает в инвестиционной организации, занимается продажей и покупкой криптовалюты, и предложила ему присоединиться. По ее словам, чтобы покупать криптовалюту, необходимо скачать на телефон приложение и открыть счет, на который нужно регулярно переводить деньги. Счета, на которые девушка сказала переводить деньги, были зарегистрированы в России.