Водитель каршеринга задержан после смертельного ДТП на Литейном мосту. Полиция подтверждает: был сильно пьян

По факту смертельного ДТП на Литейном мосту после осмотра места трагедии полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.