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Мошенник почти полтора года получал пенсию за умершего человека

Прокуратура через суд решила взыскать более 11,6 тысячи рублей с человека, который получал пенсию по чужому паспорту в одном из почтовых отделений Минска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Суд удовлетворил иск прокуратуры Заводского района Минска о взыскании с физлица, незаконно получавшего пенсию умершего человека, свыше 11,6 тысячи рублей, сообщила Генпрокуратура Беларуси.

«По результатам рассмотрения гражданского дела решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Если ответчик не будет обжаловать решение, то оно вступит в силу. Ранее человек уже был осужден по уголовному делу. Его признали виновным в мошенничестве по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Как следует из материалов дела, мужчина незаконно получал деньги с 8 января 2021 года по 8 июня 2022 года в почтовом отделении недалеко от суда Заводского района. Для этого он использовал паспорта на имя умершего гражданина 1930 года рождения. Преступник заменил в документе фото и вводил сотрудников «Белпочты» в заблуждение.

«Это позволило ему неоднократно завладеть деньгами в крупном размере, которые были начислены умершему в качестве пенсии по возрасту», — пояснили в прокуратуре.

Похожие схемы мошенничества уже имели место в Беларуси. Например, в 2018 году стало известно, что минчанин 30 лет получал пенсию за свою мать, которая скончалась еще в 1988 году.