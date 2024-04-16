Мошенник почти полтора года получал пенсию за умершего человека

Как следует из материалов дела, мужчина незаконно получал деньги с 8 января 2021 года по 8 июня 2022 года в почтовом отделении недалеко от суда Заводского района. Для этого он использовал паспорта на имя умершего гражданина 1930 года рождения. Преступник заменил в документе фото и вводил сотрудников «Белпочты» в заблуждение.