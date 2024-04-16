Во Владивостоке пропала девятилетняя девочка

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Девятилетняя девочка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, полиция организовала поиски, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Жительница Владивостока обратилась в полицию с просьбой разыскать её 9-летнюю дочь, которая в 11.51 (04.51 мск) во вторник, 16 апреля, ушла из дома и не вернулась.
«Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. Приметы: на вид девять лет, рост 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, лаковые ботинки, при себе имела меховую сумку леопардовой расцветки», — говорится в сообщении.
Приморцев, которые видели девочку, просят обращаться в полицию.