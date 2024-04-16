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В Братске полицейские разыскивают двух пропавших женщин

Полиция Братска разыскивает двух пропавших без вести женщин. Обе ушли из дома, и о каждой до настоящего времени ничего неизвестно. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».

Источник: ГУ МВД

60-летняя Татьяна Спиридонова пропала 13 апреля. В этот день она вышла из дома по улице Пихтовой, 45 и до сих пор не вернулась.

Её приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие крашеные. Была одета в тёмно-зелёный пуховик с капюшоном, кроссовки чёрного цвета, штаны коричневого цвета.

33-летняя Татьяна Воронцова ушла из дома № 37 по улице Гагарина ещё 3 апреля.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные. Была одета в пуховик белого цвета с чёрными вставками по бокам, джинсы тёмно-голубого цвета, сапоги чёрного цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении женщин, просят обратиться в отдел полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Братское» по телефонам: 8 (3953) 41−20−03, 8−950−102−12−79, 8−964−755−21−77 либо 112.