В Братске полицейские разыскивают двух пропавших женщин

60-летняя Татьяна Спиридонова пропала 13 апреля. В этот день она вышла из дома по улице Пихтовой, 45 и до сих пор не вернулась.
Её приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие крашеные. Была одета в тёмно-зелёный пуховик с капюшоном, кроссовки чёрного цвета, штаны коричневого цвета.
33-летняя Татьяна Воронцова ушла из дома № 37 по улице Гагарина ещё 3 апреля.
Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные. Была одета в пуховик белого цвета с чёрными вставками по бокам, джинсы тёмно-голубого цвета, сапоги чёрного цвета.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении женщин, просят обратиться в отдел полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Братское» по телефонам: