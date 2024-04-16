Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра

Ведомство обвинило спецслужбы Великобритании в планировании операции. Почти весь десант был уничтожен, одного военнослужащего взяли в плен. Как заявили в спецслужбе, тот предоставил сведения о подготовке этой операции на базе военного Булфордского лагеря в Англии и о разработке британскими инструкторами диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для захвата «технических средств сопровождения полетов» российских беспилотников.