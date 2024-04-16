Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли в лесу Ленобласти

Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли 15 апреля в лесном массиве в Ленобласти. Его обнаружили на 83-м километре трассы «Кириши-Будогощь», в 50 метрах от дороги. Рядом с трупом лежала записка и служебный пистолет. По предварительным данным, 49-летний мужчина свел счеты с жизнью. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник.
— В записке он просит никого не винить. Причину своего поступка не назвал, — рассказал собеседник издания.
Известно, что во время трагедии инкассатор находился на службе. Что именно случилось, сейчас выясняют правоохранители. По факту обнаружения трупа проводится проверка.
Ранее SPB.KP.RU писал, что тело мужчины со скотчем на запястье вытащили из Невы. Труп направили в морг для установления причины смерти. В обстоятельствах гибели человека сейчас разбираются стражи правопорядка.