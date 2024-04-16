Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли в лесу Ленобласти

Тело инкассатора с огнестрельным ранением нашли 15 апреля в лесном массиве в Ленобласти. Его обнаружили на 83-м километре трассы «Кириши-Будогощь», в 50 метрах от дороги. Рядом с трупом лежала записка и служебный пистолет. По предварительным данным, 49-летний мужчина свел счеты с жизнью. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник.