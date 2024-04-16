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Что происходит после пожара в зоопарке Евпатории: спасена сотрудница, большая часть животных погибла

Во время пожара в зооуголке в Евпатории погибли экзотические животные.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Евпатории. На улице Токарева загорелось здание зооуголка, где содержались десятки видов животных, в том числе экзотических. По предварительным данным, пламя охватило «Тропик парк» около трех часов ночи.

Огонь быстро распространился по павильонам, где на пяти уровнях размещалась коллекция приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, площадь пожара составила более 600 квадратных метров.

Крыша «Тропик парка» была полностью объята пламенем. Бороться с огнем на место прибыли шесть пожарных расчетов.

— Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой: крыша состояла из деревянной обрешетки, в вольерах находилось сено, что увеличивало площадь распространения пожара. В результате произошло обрушение конструкций внутри помещения, — уточнили в в ведомстве.

Из задымленного помещения спасатели вывели женщину и передали ее в руки медиков. Также удалось спасти двух медведей. По предварительной информации, большая часть коллекции зооуголка погибла. Причины возгорания устанавливаются.

пожары
флора и фауна
МЧС