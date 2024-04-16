Что происходит после пожара в зоопарке Евпатории: спасена сотрудница, большая часть животных погибла

Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Евпатории. На улице Токарева загорелось здание зооуголка, где содержались десятки видов животных, в том числе экзотических. По предварительным данным, пламя охватило «Тропик парк» около трех часов ночи.
Огонь быстро распространился по павильонам, где на пяти уровнях размещалась коллекция приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, площадь пожара составила более 600 квадратных метров.
Крыша «Тропик парка» была полностью объята пламенем. Бороться с огнем на место прибыли шесть пожарных расчетов.
— Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой: крыша состояла из деревянной обрешетки, в вольерах находилось сено, что увеличивало площадь распространения пожара. В результате произошло обрушение конструкций внутри помещения, — уточнили в в ведомстве.
Из задымленного помещения спасатели вывели женщину и передали ее в руки медиков. Также удалось спасти двух медведей. По предварительной информации, большая часть коллекции зооуголка погибла. Причины возгорания устанавливаются.