Что происходит после пожара в зоопарке Евпатории: спасена сотрудница, большая часть животных погибла

Огонь быстро распространился по павильонам, где на пяти уровнях размещалась коллекция приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, площадь пожара составила более 600 квадратных метров.