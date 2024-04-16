Под Воронежем пожарные эвакуировали 20 человек

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, из-за чего в подъезде скопилось много дыма. С верхних этажей эвакуировали 19 человек. А хозяина квартиры, мужчину 1983 года рождения, с отравлением продуктами горения на «скорой» отправили в больницу.