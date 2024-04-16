Под Воронежем пожарные эвакуировали 20 человек

Информация о пожаре в 9-этажном доме на улице Свободы в Нововоронеже поступила в МЧС минувшей ночью в 2:59. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, из-за чего в подъезде скопилось много дыма. С верхних этажей эвакуировали 19 человек. А хозяина квартиры, мужчину 1983 года рождения, с отравлением продуктами горения на «скорой» отправили в больницу.
Пожар потушили в 3:21. Огонь повредил домашние вещи на площади шесть квадратных метров. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание проводки.