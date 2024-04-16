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В Италии гражданин Молдовы на высокой скорости врезался в бетонную стену: 23-летний водитель и его пассажирка погибли на месте

Предварительно установлено, что причиной аварии стала высокая скорость, с которой передвигался водитель.

Авария произошла в Монтесильвано. Молдаванин за рулём Alfa Romeo ехал через туннель, где задел другую машину. От удара он не справился с управлением и влетел в бетонную стену туннеля.

В результате происшествия 23-летний молдаванин и его пассажирка, 32-летняя гражданка Румынии, скончались на месте, сообщает t.me/aifmd.

Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной аварии стала высокая скорость, с которой передвигался водитель. Кроме того, ни он, ни его пассажирка не были пристёгнуты, пишет местная пресса.