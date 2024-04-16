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В Новосибирской области 16-летняя девочка помогала мошеннику обманывать пенсионерок

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 16-летней девочки, которая помогала похищать деньги у пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

Следствие выяснило, что девочка работала курьером у телефонного мошенника. Его личность пока не установлена. Он звонил пенсионерам, выдавал себя за сотрудника полиции и говорил, что их родственники попали в аварию. Злоумышленник требовал деньги за то, чтобы возместить ущерб и избежать уголовной ответственности. Пожилые люди верили ему.

Правоохранители считают, что девочка лично забрала деньги у двух женщин 75 и 83 лет в Колыванском районе после того, как им поступили звонки, что их близкие попали в ДТП. Деньги несовершеннолетняя перечисляла неустановленному лицу, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Девочке предъявили обвинение в мошенничестве, а также в покушении на мошенничество. Уголовное дело по существу рассмотрит Колыванский районный суд.

Ранее «Прецедент» сообщал, что новосибирец трижды за месяц пьяным попался за рулем машины приятеля. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области у должника забрали иномарку, которую он прятал.

Егор САФРОНОВ.