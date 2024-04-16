В Новосибирской области 16-летняя девочка помогала мошеннику обманывать пенсионерок

Следствие выяснило, что девочка работала курьером у телефонного мошенника. Его личность пока не установлена. Он звонил пенсионерам, выдавал себя за сотрудника полиции и говорил, что их родственники попали в аварию. Злоумышленник требовал деньги за то, чтобы возместить ущерб и избежать уголовной ответственности. Пожилые люди верили ему.