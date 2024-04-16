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В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе

Прокуратура проверит данные о драке между жителями Владивостока и Лесозаводска.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовой драке у кафе в Лесозаводске Приморского края между местными и жителями Владивостока, сообщило региональное надзорное ведомство.

«Прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о массовой потасовке возле одного из кафе в Лесозаводске. Предварительно установлено, что конфликт между местными жителями и жителями Владивостока произошел 14 апреля», — говорится в сообщении.

В правоохранительные органы о драке никто не сообщал.

После вмешательства прокуратуры сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции. Ведомство поставило на контроль установление всех участников конфликта и результаты доследственной проверки.