В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе

«Прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о массовой потасовке возле одного из кафе в Лесозаводске. Предварительно установлено, что конфликт между местными жителями и жителями Владивостока произошел 14 апреля», — говорится в сообщении.