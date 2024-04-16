Пенсионерка погибла на пожаре в брусовом доме в Слюдянском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, при обследовании здания сотрудники газодымозащитной службы обнаружили в доме тело погибшей женщины 1938 года рождения. Известно, что она практически не ходила, и в её доме были установлен автоматический пожарный извещатель. Однако за две недели до трагедии у него села батарейка, из-за чего устройство стало издавать предупреждающий звук. Он раздражал пенсионерку, и она попросила родственника снять их для замены батареек. Поэтому в день пожара они не работали.