Паводковая вода топит дома в Красноярском крае

Так, 16 апреля в Большеулуйском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым подтопила автодорогу в районе н.п. Сучково. Высота воды над дорожным полотном 30−40 см.
В селе Сучково произошло подтопление 21 приусадебного участка и одного жилого дома. В пункт временного размещения эвакуировано 19 человек, в том числе 8 детей.
Также МЧС сообщает, что на данный момент подтопленным остается дачный участок, на котором расположен один дачный дом в СНТ «Сад № 1 Черёмушки» г. Красноярск и в СНТ «Радуга» г. Ачинск затоплено 6 дачных участков в результате ледового затора на р. Чулым.
На севере края вскрытие р. Енисей ожидается в районе населенных пунктов Ярцево и Ворогово.
На юге края — вскрытие р. Туба, Кизир, уровень воды не был достигнут критических отметок.
В готовности к реагированию в случае повышения уровня воды определена группировка сил и средств РСЧС субъекта в количестве 20 027 человек и 4251 единиц техники. От МЧС России 2 190 человек личного состава и 420 единиц техники. Определены для населения 250 пунктов временного размещения.