Паводковая вода топит дома в Красноярском крае

Также МЧС сообщает, что на данный момент подтопленным остается дачный участок, на котором расположен один дачный дом в СНТ «Сад № 1 Черёмушки» г. Красноярск и в СНТ «Радуга» г. Ачинск затоплено 6 дачных участков в результате ледового затора на р. Чулым.