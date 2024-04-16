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Паводковая вода топит дома в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Паводковая обстановка на территории Красноярского края.

Источник: МЧС РФ

Так, 16 апреля в Большеулуйском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым подтопила автодорогу в районе н.п. Сучково. Высота воды над дорожным полотном 30−40 см.

В селе Сучково произошло подтопление 21 приусадебного участка и одного жилого дома. В пункт временного размещения эвакуировано 19 человек, в том числе 8 детей.

Также МЧС сообщает, что на данный момент подтопленным остается дачный участок, на котором расположен один дачный дом в СНТ «Сад № 1 Черёмушки» г. Красноярск и в СНТ «Радуга» г. Ачинск затоплено 6 дачных участков в результате ледового затора на р. Чулым.

По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», максимальные уровни весеннего половодья прогнозируются выше нормы в Туруханском районе на р. Енисей на участке н.п. Ворогово — н.п. Подкаменная Тунгуска, в Енисейском районе на р. Касу н.п. Александровский Шлюз, в Балахтинском районе на р. Чулым у н.п. Балахта в конце апреля.

На севере края вскрытие р. Енисей ожидается в районе населенных пунктов Ярцево и Ворогово.

На юге края — вскрытие р. Туба, Кизир, уровень воды не был достигнут критических отметок.

В готовности к реагированию в случае повышения уровня воды определена группировка сил и средств РСЧС субъекта в количестве 20 027 человек и 4251 единиц техники. От МЧС России 2 190 человек личного состава и 420 единиц техники. Определены для населения 250 пунктов временного размещения.

МЧС