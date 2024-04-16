Мотивы расстрела трубопровода в Байкальске могут быть связаны с его владельцем

Сюжет о том, что неивестные расстреляли теплотрассу в Байкальске, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов. В результате инцидента почти 4 тысячи жителей города остались без тепла и водоснабжения. В настоящий момент поврежденный участок коммуникаций восстановлен, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) СК РФ.
В программе была озвучена версия, что мотивы совершенного преступления могут быть связаны с владельцем трубопровода, который не заинтересован в давно необходимом ремонте коммуникаций, а лишь в их продаже.
В региональном СУ расследуется уголовное дело о незаконном предпринимательстве, в рамках которого также будет проверена информация о ненадлежащем состоянии коммунальных сетей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по региону Дмитрию Позовскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных в обстоятельствах.