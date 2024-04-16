В Самарской области неизвестные напали на ловцов собак

Сотрудники компании проводили отлов бездомных собак в районе улицы Декабристов. Специалисты обнаружили крупное животное и сделали укол снотворного, чтобы поймать его. После чего появились неизвестные и сообщили, что некоторые собаки, в том числе крупный алабай, принадлежат им. После этого они жестоко избили специалистов, залезли в их машину, разбили фару, а металлическую трубку бросили в лицо ловцу.