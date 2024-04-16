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В Самарской области неизвестные напали на ловцов собак

Самарцы избили ловцов собак и повредили их служебный автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сызрань Самарской области горожане сообщили о нападении на сотрудников по отлову собак. Неизвестные также повредили служебный автомобиль.

По информации пресс-службы «ФлагманВет», сотрудники компании ООО «Спецсервис» по отлову животных осуществляли отлов собак по заказу городской администрации. Во время работы местные жители избили специалистов. Кроме того, потерпевшие направили документы в прокуратуру, но пока еще им не сообщили о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники компании проводили отлов бездомных собак в районе улицы Декабристов. Специалисты обнаружили крупное животное и сделали укол снотворного, чтобы поймать его. После чего появились неизвестные и сообщили, что некоторые собаки, в том числе крупный алабай, принадлежат им. После этого они жестоко избили специалистов, залезли в их машину, разбили фару, а металлическую трубку бросили в лицо ловцу.

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