Заставляли пить из лужи, избивали железной палкой и жгли волосы: влюбленный подросток с приятелями устроил самосуд над студенткой-инвалидом

В Самаре подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью. 17-летнюю студентку колледжа избили, заставили пить из лужи, подожгли волосы. После этого девушка оглохла на одно ухо — у нее повреждена барабанная перепонка. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в этой жуткой истории.
«Ломали руки, поджигали волосы».
Веселые вечера с семьей, прогулки с друзьями и учеба в колледже сменились страхом и болью. 17-летняя Даша сейчас почти не выходит из дома, только в больницу и в полицейский участок.
25 марта после учебы на студентку накинулись трое подростков. Девушка стояла на остановке, когда к ней подлетели молодчики. Они схватили Дашу за волосы и затащили за гаражи.
— Как только над ней не издевались: ломали руки железной палкой, поджигали волосы, заставляли есть грязь и пить из лужи, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама Даши Юлия.
Девушка пыталась вырваться, но подростки не давали. Вдруг один из них — видимо, главарь — ослабил хватку.
— Беги! На раз, два, три… — крикнул он Даше и отпустил.
Девушка добежала до остановки и запрыгнула в первый попавшийся автобус.
Даша узнала нападавшего.
В тот же день мама и сестра Даши вызвали скорую и поехали в больницу. У девушки болела голова, на теле было много гематом. Врачи осмотрели студентку и решили, что ей лучше остаться в больнице.
Девушка узнала нападавшего и все рассказала маме. Оказывается, зачинщиком избиения оказался ее друг Иван.
— Я знала, что дочь дружит с ним, что у них хорошие отношения, он даже собирался приехать к нам в гости. Уже после, когда мы ехали в карете скорой, я узнала, что Ваня был влюблен в Дашу и предлагал ей встречаться.
Девушка отказала 16-летнему Ване, но они остались друзьями. Так Даша думала.
После произошедшего Иван звонил маме Даши и угрожал, уверяет Юлия:
— Он угрожал Даше и мне, говорил, что знает, где мы живем. Дочь боится ездить в колледж, отказывается, даже если я сама буду ее туда возить. Я тоже боюсь. Где гарантия, что этот малолетка и меня не ударит?
Зачинщика задержали.
Полиция задержала зачинщика избиения. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. Например, избивал ли парень Дашу один или ему помогали приятели.
— По версии следствия, 25 марта 2024 года подозреваемый, находясь около остановки общественного транспорта, расположенной в Советском районе города Самары, применил насилие в отношении 17-летней девушки-инвалида. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области, — сообщили в региональном СУ СК РФ.
На 16-летнего юноши завели уголовное дело, сейчас парень находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На историю обратил внимание и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по этому уголовному делу.
— Я надеюсь, этих ребят накажут по всей строгости. Моему ребенку уже никто не вернет слух, — вздыхает мать Даши.
Девушку выписали из больницы 1 апреля. К привычной жизни Даша так и не смогла вернуться.
— Я всегда растила ребенка в доброте. Даша никогда не думала, что с ней может что-то такое произойти. Будем работать с психологом. В голове не укладывается, как Ваня мог так с Дашей поступить.