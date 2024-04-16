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Заставляли пить из лужи, избивали железной палкой и жгли волосы: влюбленный подросток с приятелями устроил самосуд над студенткой-инвалидом

Мать избитой в Самаре девушки-инвалида: «Слух Даше уже никто не вернет».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью. 17-летнюю студентку колледжа избили, заставили пить из лужи, подожгли волосы. После этого девушка оглохла на одно ухо — у нее повреждена барабанная перепонка. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в этой жуткой истории.

«Ломали руки, поджигали волосы».

Веселые вечера с семьей, прогулки с друзьями и учеба в колледже сменились страхом и болью. 17-летняя Даша сейчас почти не выходит из дома, только в больницу и в полицейский участок.

25 марта после учебы на студентку накинулись трое подростков. Девушка стояла на остановке, когда к ней подлетели молодчики. Они схватили Дашу за волосы и затащили за гаражи.

— Как только над ней не издевались: ломали руки железной палкой, поджигали волосы, заставляли есть грязь и пить из лужи, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама Даши Юлия.

Девушка пыталась вырваться, но подростки не давали. Вдруг один из них — видимо, главарь — ослабил хватку.

— Беги! На раз, два, три… — крикнул он Даше и отпустил.

Девушка добежала до остановки и запрыгнула в первый попавшийся автобус.

Даша узнала нападавшего.

В тот же день мама и сестра Даши вызвали скорую и поехали в больницу. У девушки болела голова, на теле было много гематом. Врачи осмотрели студентку и решили, что ей лучше остаться в больнице.

Девушка узнала нападавшего и все рассказала маме. Оказывается, зачинщиком избиения оказался ее друг Иван.

— Я знала, что дочь дружит с ним, что у них хорошие отношения, он даже собирался приехать к нам в гости. Уже после, когда мы ехали в карете скорой, я узнала, что Ваня был влюблен в Дашу и предлагал ей встречаться.

Девушка отказала 16-летнему Ване, но они остались друзьями. Так Даша думала.

После произошедшего Иван звонил маме Даши и угрожал, уверяет Юлия:

— Он угрожал Даше и мне, говорил, что знает, где мы живем. Дочь боится ездить в колледж, отказывается, даже если я сама буду ее туда возить. Я тоже боюсь. Где гарантия, что этот малолетка и меня не ударит?

Зачинщика задержали.

Полиция задержала зачинщика избиения. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. Например, избивал ли парень Дашу один или ему помогали приятели.

— По версии следствия, 25 марта 2024 года подозреваемый, находясь около остановки общественного транспорта, расположенной в Советском районе города Самары, применил насилие в отношении 17-летней девушки-инвалида. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области, — сообщили в региональном СУ СК РФ.

На 16-летнего юноши завели уголовное дело, сейчас парень находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На историю обратил внимание и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по этому уголовному делу.

— Я надеюсь, этих ребят накажут по всей строгости. Моему ребенку уже никто не вернет слух, — вздыхает мать Даши.

Девушку выписали из больницы 1 апреля. К привычной жизни Даша так и не смогла вернуться.

— Я всегда растила ребенка в доброте. Даша никогда не думала, что с ней может что-то такое произойти. Будем работать с психологом. В голове не укладывается, как Ваня мог так с Дашей поступить.