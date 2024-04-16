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В Уфе задержали подозреваемого в нападении на школьницу

Сегодня на Вологодской улице в Уфе задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Накануне вечером в полицию сообщили о том, что мужчина напал на школьницу в подъезде ее дома на Интернациональной улице. На место прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам установили возможных очевидцев, проверили записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике и Уфе установили личность подозреваемого — ранее судимого мужчины 1972 года рождения без определенного места жительства. Задержанный доставлен в отдел полиции. Он признался, что напал на девочку. Проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

Как сообщает Telegram-канал «Короче, Уфа», преступление предотвратила директор гимназии № 86 Светлана Михеева, прибежавшая на крики девочки. Женщина преследовала нападавшего и сняла его на видео.