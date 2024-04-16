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В Воронеже подростки скидывают электросамокаты в водохранилище

Два видео появилось в соцсетях с записью, как подростки скидывают самокаты в воронежское водохранилище.

Источник: МК.RU Воронеж

Что за флэш-моб устраивают парни — пока неизвестно. Вполне вероятно, что данным вопросом озадачится полиция.

Как минимум два самоката уже утонули. На одном из видео подросток подгоняет транспортное средство по парапету к воде и отправляет его прямым путем в водоем. На втором видео юноши перекидывают самокат через ограду моста.

Возмущенные воронежцы напомнили хулиганам о том, что их легко найти по камерам «Безопасный город», которые установлены по всему Воронежу. Кроме того, мало кто из горожан сомневается, что пеших вандалов догонит и наказание.