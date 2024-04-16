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Главу Союза свердловских десантников благодаря участию в СВО освободили от наказания за взяточничество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал главу свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина виновным в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере на общую сумму 12 млн руб. Однако в связи с его участием в специальной военной операции (СВО) по решению суда он освобожден от наказания в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 25 млн руб. на основании изменений, которые были внесены 23 марта в закон № 64-ФЗ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе прений гособвинение запрашивало для Евгения Тетерина десять лет колонии строгого режима и штраф 30 млн руб.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Тетерина было возбуждено в 2021 году. Он, по версии следствия, обещал руководителям Шабровского карьера Ибаду Гурбанову и Вячеславу Иванову передать взятку в размере 4,5 млн руб. сотруднику налоговой инспекции, чтобы снизить размер недоимок предприятия на сумму 63 млн руб.

В марте 2022 года десантнику предъявили новое обвинение за посредничество во взятке: по версии следствия, он должен был передать 3 млн руб. сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования в отношении сына Ибада Гурбанова Руслана Гурбанова по статье о мошенничестве.

Третий эпизод в уголовном деле касался взятки в размере 4,5 млн руб. за общее покровительство для сотрудников силовых структур.

Адвокат Евгения Тетерина Дмитрий Бушухин отмечал, что Ибад Гурбанов и Вячеслав Иванов были должны его подзащитному 35 млн руб. Когда у их компании возникли проблемы с ФНС, они обратились к Евгению Тетерину за помощью, но подсудимый им помогать не стал, а деньги, которые они якобы давали для взятки, оставил себе в счет долга. «Обстоятельства дела мы всегда подтверждали, за исключением третьего эпизода. По первым двум эпизодам денежные средства передавались с преследованием иных целей, а не в качестве взятки», — отметил Дмитрий Бушухин после заседания.

По его словам, в ходе участия в СВО Евгений Тетерин получил контузию, однако, по словам адвоката, он «планирует вернуться к работе». Господин Бушухин добавил, что сейчас будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые одолжили у Евгения Тетерина 35 млн руб. и не вернули.

расследование