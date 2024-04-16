Главу Союза свердловских десантников благодаря участию в СВО освободили от наказания за взяточничество

Адвокат Евгения Тетерина Дмитрий Бушухин отмечал, что Ибад Гурбанов и Вячеслав Иванов были должны его подзащитному 35 млн руб. Когда у их компании возникли проблемы с ФНС, они обратились к Евгению Тетерину за помощью, но подсудимый им помогать не стал, а деньги, которые они якобы давали для взятки, оставил себе в счет долга. «Обстоятельства дела мы всегда подтверждали, за исключением третьего эпизода. По первым двум эпизодам денежные средства передавались с преследованием иных целей, а не в качестве взятки», — отметил Дмитрий Бушухин после заседания.