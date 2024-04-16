Бастрыкин поручил проверить жалобы на избиение участника спецоперации в Петербурге

Уголовное дело могут возбудить из-за избиения участника спецоперации в Петербурге. Причиной для этого стали сообщения в социальных сетях и СМИ, где утверждалось, что якобы сотрудники полиции, в число которых входили уроженцы Азербайджана, набросились на бойца. По данному факту в ГСУ СК России по Петербургу организовали доследственную проверку. Кроме того, к выяснению обстоятельств подключился глава ведомства Александр Бастрыкин.