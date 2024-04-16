Бастрыкин поручил проверить жалобы на избиение участника спецоперации в Петербурге

Уголовное дело могут возбудить из-за избиения участника спецоперации в Петербурге. Причиной для этого стали сообщения в социальных сетях и СМИ, где утверждалось, что якобы сотрудники полиции, в число которых входили уроженцы Азербайджана, набросились на бойца. По данному факту в ГСУ СК России по Петербургу организовали доследственную проверку. Кроме того, к выяснению обстоятельств подключился глава ведомства Александр Бастрыкин.
— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с совершением противоправных действий в отношении участника спецоперации в Петербурге, — говорится в сообщении ведомства.
Поручение о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских было дано исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Олегу Бобкову. Также ему необходимо предоставить доклад об установленных обстоятельствах. За ходом и результатами расследования будут следить в центральном аппарате ведомства.
Полиция также подключилась к проверке информации, размещенной в сети. Правоохранители в том числе решают вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел.