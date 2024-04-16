В деле об убийстве фельдшера из Екатеринбурга поставлена точка

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 67-летнему рецидивисту из Березовского Геннадию Казакову. В апреле 2023 года пенсионер зарезал фельдшера скорой помощи Степана Шабурова, который приехал к нему на вызов. 29 января Свердловский областной суд приговорил Казакова к 17 годам заключения.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.
— В апелляции он [Казаков] просил учесть, что он не алкоголик. Хотя алкоголизм у него выявлен был. И то, что он не уголовник. Конечно, он же всего 7 лет отсидел до этого, — рассказала жена убитого Степана Шабурова.
Свою вину рецидивист признавал лишь частично.
— Умысла на убийство у меня не было. Я же не знал, что он стоит за дверями. Я резко открыл дверь и ударил. Куда ударял ножом, не помню, — сказал Геннадий Казаков на одном из первых заседаний.
У Степана Шабурова осталась жена и двое маленьких детей.