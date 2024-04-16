На Дону вынесли приговор четверым террористам, которые готовили взрыв в торговом центре Ставрополя

Затем трое мужчин вместе с Миясат Ирккуевой вступили в сговор и решили совершить террористический акт в Ставрополе. Подсудимые купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Позже сообщники пришли в один из торговых центров города, чтобы изучить схему здания, выяснить маршруты следования и пути отхода.