На Дону вынесли приговор четверым террористам, которые готовили взрыв в торговом центре Ставрополя

Установлено, что Тимур Бухаров, Абдула Ирккуев и Ансар Гусейнов в октябре 2022 года добровольно вступили в состав запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
Затем трое мужчин вместе с Миясат Ирккуевой вступили в сговор и решили совершить террористический акт в Ставрополе. Подсудимые купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Позже сообщники пришли в один из торговых центров города, чтобы изучить схему здания, выяснить маршруты следования и пути отхода.
Совершить теракт подсудимым не удалось: 6 октября 2022 года их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд приговорил Тимура Бухарова и Ансара Гусейнова к 14 годам колонии строгого режима, Абдулу Ирккуева — к 15 годам колонии строгого режима и Миясат Ирккуеву — к шести годам в исправительной колонии общего режима. Также заключенных приговорили к штрафам от 100 до 300 тысяч рублей.