22-летняя алматинка запустила крупную нарколабораторию

Совместная спецоперация была проведена полицией и ДКНБ по области Жетысу при координации областной прокуратуры.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, которая занималась изготовлением синтетических наркотиков в дачном домике на территории Илийского района Алматинской области. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал», — отметил начальник департамента полиции области Жетысу Саркытбай Кусаинов.
При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 килограммов мефедрона и почти два килограмма синтетического вещества пирролидиновалерофенон — @PVP, реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тысяч долларов наличными.
«Правоохранителями изъято более 45 килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 000 разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой. По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается», — резюмировал Кусаинов.
По данным полиции, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.