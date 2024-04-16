22-летняя алматинка запустила крупную нарколабораторию

При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 килограммов мефедрона и почти два килограмма синтетического вещества пирролидиновалерофенон — @PVP, реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тысяч долларов наличными.